LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA: terza tappa. Velocisti favoriti, Groenewegen cerca il bis (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La cronaca della seconda tappa – Il programma della frazione odierna Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La frazione odierna è cominciata poco dopo le ore 12.00 da Orihuela e si snoderà lungo un percorso di 175 km fino a Torrevieja, dove è previsto un arrivo in volata. La prima tappa della corsa iberica ha premiato l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma), che ha dominato lo sprint di Vila-Real anticipando sul traguardo il connazionale Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step) e il norvegese Alexander Kristoff (UAE Emirates). Nella tappa di ieri, invece, caratterizzata da un’altimetria completamente diversa, a ... oasport

LuigiBrugnaro : Oggi ancora una volta, #Venezia ha saputo dimostrare unità, giocando in squadra Con il brillamento della bomba dell… - Jinsprincess2 : RT @mothervofsnakes: MAI E POI MAI dimenticherò quell volta in cui taehyung prese parte alla live di yoongi e dopo aver detto a quest’ultim… - Wheltschmerz : RT @amaricord: Vi spiego l'umiltà: Tiziano Ferro che chiede scusa prima di cantare il suo nuovo singolo perché è la prima volta che lo fa l… -