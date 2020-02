LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 52-42, Coppa Intercontinentale basket 2020 in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio a 10′ dal termine (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-46 Vildoza vola al ferro per il -21. 67-44 E SONO 4!!!! Markovic da tre punti sfruttando il blocco granitico di Gamble. 64-44 Ancora Hunter!! Ruba palla e corre in transizione come un piccolo, appoggiando in solitaria. 62-44 1/2 per lui. Liberi per Hunter. 61-44 Fjellerup taglia a centro area e appoggia al tabellone. 61-42 TERZA TRIPLA CONSECUTIVA!!! Hunter a bersaglio frontalmente. Nuovo +16 bolognese, vediamo se gli argentini avranno ancora la forza di reagire. La splendida circolazione di palla nelle prime due azioni del quarto si tramuta in 6 punti. Timeout Garcia. 58-42 TRIPLA ANCHE DI MARBLE!! Prova la fuga decisiva la Virtus!! 55-42 BALDI ROSSI! Tripla dell’ex Trento dall’angolo! INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Non mollano gli argentini che dopo aver toccato il -16 sono stati capaci di rosicchiare 6 punti per rimanere a ... oasport

