La Roma crolla ancora e il Bologna passa 3-2: adesso è sesto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Bologna passa per 3-2 in casa della Roma nell'anticipo della 23esima giornata della Serie A. I rossoblu passano al 16' con Orsolini ma fanno harakiri al 22' con l'autorete di... ilmattino

Giannig46532756 : @Sport_Mediaset Crolla la Roma - PagineRomaniste : La Roma crolla ancora e il pubblico fischia. Contro il Bologna perdiamo per 3-2. Commenti a caldo? -