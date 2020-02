Italian Sportrait Awards 2020. Categoria team top: Settebello, calcio femminile, Farfalle, volley e fioretto femminile in nomination (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una delle grandi novità degli Italian Sportrait Awards 2020 riguarda le due nuove categorie riservate alle squadre (collettivi formati da almeno due atleti), che avranno così un riconoscimento a parte rispetto agli sportivi individuali. Quest’oggi andiamo a conoscere meglio le nomination per la Categoria team Top, ricordando che potete ancora esprimere fino al 16 febbraio le vostre preferenze sul sito www.ItalianSportraitAwards.it. La pallanuoto maschile è da sempre una delle colonne portanti dello sport azzurro, ma lo scorso luglio il Settebello ha compiuto una vera e propria impresa sovvertendo il pronostico della vigilia e conquistando un indimenticabile titolo iridato al termine di una cavalcata meravigliosa. A Gwangju, gli azzurri guidati dal C.T. Sandro Campagna hanno fatto fatica ad ingranare nella fase a gironi per poi salire notevolmente di colpi nel momento più ... oasport

