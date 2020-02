Il prossimo gioco degli sviluppatori di Mafia 3 ed il primo progetto di 2K Silicon Valley saranno svelati nei prossimi mesi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due studi di Take-Two stanno lavorando ad altrettanti giochi ancora non annunciati e di cui l'editore svelerà qualcosa di più quest'anno. Take-Two ha pubblicato i risultati dell'anno fiscale 2020. In una chiamata con gli investitori a seguito del rapporto, l'editore ha fornito un piccolo aggiornamento sui progressi compiuti dai suoi vari studi.Hangar 13, il team dietro Mafia 3, ha lavorato tranquillamente a un nuovo progetto. Per quanto riguarda quale sia, il presidente di Take-Two Karl Slatoff non lo ha detto, ma ha confermato che ne sentiremo parlare di più "nei prossimi mesi". Un altro progetto che verrò svelato nei prossimi mesi è quello preparato da 2K Silicon Valley. Lo studio, che non ha ancora un nome, è guidato dal co-fondatore di Sledgehammer Michael Condrey.Lo studio è stato istituito solo un anno fa, quindi è interessante sapere che la squadra ha lavorato in modo da mostrare ... eurogamer

