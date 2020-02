Governo in ostaggio. Lo scontro sulla giustizia frena l’intera agenda. Sì al lodo Conte bis per M5S, Pd e Leu. Renzi giocherà le sue carte in Senato (Di venerdì 7 febbraio 2020) A rompere gli indugi era stato Nicola Zingaretti. Di buon mattino il segretario del Partito democratico dichiara che sulla prescrizione “siamo per una soluzione, chiediamo a Giuseppe Conte di trovarla, altrimenti si va avanti con la nostra proposta o anche, com’è stato proposto, con il rinvio di un anno se si vuole salvare questo Governo”. Non nomina Matteo Renzi ma il numero uno dei dem si dice pronto, in mancanza di un’intesa, a sposare persino la richiesta di Iv – Contenuta nell’emendamento Annibali al Milleproroghe – di far slittare di un anno la riforma Bonafede. Zingaretti non è più disponibile a lasciare campo libero a Iv e pretende dal premier “una sintesi”. Anche perché il ministro Alfonso Bonafede ha dichiarato che “che gli italiani sono stanchi di discussioni create ad arte”. E il Pd, dal canto suo, non ha nessuna voglia di umiliare il M5S su una sua posizione ... lanotiziagiornale

