Gianluca Vialli parla della lotta contro il tumore: “Sto bene, spero si veda” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gianluca Vialli ha parlato della sua battaglia contro il tumore e ha rassicurato tutti, a margine dell’inaugurazione del 24° MasterSport dell’Università di Parma dove ha ricevuto il MasterSport Award 2020, premio al suo ruolo di punta tra sport e sociale. Dopo l’incubo, per l’ex centravanti di Samp e Juve torna il sereno: all’orizzonte un bagaglio di progetti che lo vedranno nel ruolo di capo delegazione della Nazionale, al fianco di Roberto Mancini. Le parole di Vialli sulla malattia La battaglia più grande di Gianluca Vialli, fuori dal campo che lo ha visto indossare alcune delle maglie più importanti della Serie A, è materia su cui è tornato più volte. L’ex calciatore ne aveva parlato mesi fa, rivelando la paura vissuta nel faccia a faccia con la malattia. La notizia del tumore era arrivata come un pugno allo stomaco, durissima e vera come lo è il suo spirito combattivo e ... thesocialpost

