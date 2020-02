Fiorello, l’amico permaloso che si porta via il pallone (di Selvaggia Lucarelli) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quello che doveva essere il festival dell’amicizia rischia ufficialmente di diventare il festival delle amicizie storiche che si rompono. Un po’ come quando sei amico di qualcuno da una vita, poi ci vai in vacanza insieme, litigate sugli orari del mare, tornate in città e pure se siete stati padrini alle cresime dei figli, non vi parlate mai più. E forse sta qui l’errore di fondo di Amadeus. Aver scambiato Sanremo per un luogo in cui andare a cazzeggiare con gli amici anziché quel postaccio infame – per chi lo fa- in cui un aggettivo sbagliato diventa dramma, in cui le aspettative e le pressioni sono tali da far venir fuori gli artisti per quello che sono. Se sei centrato e sicuro la superi, se non lo sei è una mattanza. E qui sta il nodo centrale della questione. Fiorello, per uno di quegli equivoci per cui chi fa ridere su un palco è anche, per forza, una persona semplice e mai ... tpi

apalma67 : RT @cicciogia: Il figlio di Iannacci, la fidanzata di Valentino Rossi, la moglie di Frizzi, il figlio di Gassman, l'amico di Fiorello, la f… - Carimbri : RT @cicciogia: Il figlio di Iannacci, la fidanzata di Valentino Rossi, la moglie di Frizzi, il figlio di Gassman, l'amico di Fiorello, la f… - gIiindifferenti : Non puoi finire una prima serata alle 2, lui l’ha buttata sul ridere ed essendo amico di Fiorello ha scherzato con… -