Festival di Sanremo 2020, Amadeus fa una gaffe e mette in imbarazzo Mika: “Tappa del tour? Questo non potevo dirlo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Ho trascorso molto tempo a cercare di conoscere l’Italia, poi mi sono reso conto che l’Italia, più la conosci meno la capisci“. Mika è tornato per la terza volta al Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha cantato due dei suoi grandi successi, “Dear Jealously” e “Happy Ending”, poi ha voluto rendere omaggio a Fabrizio De André: “Lui ha scritto una canzone che dice proprio quello che penso io sull’amore, che incomincia e poi finisce”, ha detto prima di esibirsi con Amore che vieni, amore che vai. Fin qui tutto bene, se non fosse che al termine di quest’ultimo brano è arrivato Amadeus che ha fatto una gaffe involontaria mettendo in imbarazzo Mika. Il conduttore ha infatti rivelato una tappa speciale del nuovo tour del cantante: “Mi hanno detto che andrai anche a Taormina”, ha detto Amadeus. “Non potevo ... ilfattoquotidiano

