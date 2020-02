Diletta Leotta, la madre accusa: ‘Le donne le peggiori odiatrici’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il monologo di Diletta Leotta sulla bellezza andato in scena nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha fatto storcere il naso a parte del pubblico, anche femminile. Così la mamma Ofelia Castorina decide di intervenire sui social con un lungo post su Instagram per dire la sua. Ofelia Castorina difende la figlia Diletta Leotta “… Come al solito siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse, ci facciamo prendere non so da cosa” scrive la mamma di Diletta Leotta, che spiega l’intento dell’intervento di sua figlia sul palco di Sanremo: “Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni”. Invece sono piovute critiche anche da parte di colleghe che hanno ... tvzap.kataweb

