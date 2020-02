Derubano anziane truffandole: in manette colf e compagno complice (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Il modus operandi era sempre lo stesso: conquistare la fiducia dei propri assistiti e, approfittando del ruolo di colf, sottrarre beni dalle loro abitazioni. Ad allarmare i Carabinieri della Stazione di Formello sono state le denunce di due vittime che sono state derubate e truffate. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di accertare le responsabilita’ di una domestica 39enne e del suo compagno 59enne, entrambi cittadini romani con precedenti, che sono finiti in manette e portati nel carcere di Rebibbia, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, che ha emesso una misura cautelare in carcere per furto aggravato e tentata truffa. Due gli episodi emblematici della pericolosita’ manifestata dalla coppia: il furto di beni e preziosi, per un valore di circa 20.000 euro, dall’abitazione di una delle vittime e il ... romadailynews

