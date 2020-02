Coronavirus, gli esperti su Lancet: “Sconsigliato l’uso di corticosteroidi” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’epidemia da nuovo Coronavirus (2019-nCoV) è una grande sfida per i medici in quanto non esistono ancora terapie farmacologiche di comprovata efficacia. In un recente articolo pubblicato su ‘The Lancet’ gli esperti dell’Università di Edimburgo Clark Russell, Jonsthan Millar e Kenneth Baille consigliano di “non somministrare corticosteroidi ai pazienti per trattare le lesioni polmonari causate dal 2019-nCoV”. La loro analisi, spiegano nell’articolo, si basa sull’esperienza di altre infezioni da Coronavirus e simili. I corticosteroidi sono stati ampiamente utilizzati durante l’epidemia di Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) e Mers (Sindrome respiratoria del Medio Oriente), spiegano gli autori, e vengono utilizzati in pazienti con 2019-nCoV in aggiunta ad altre terapie. Tuttavia, l’attuale linea guida provvisoria ... meteoweb.eu

NicolaPorro : #Coronavirus, sui 2 contagiati dello #Spallanzani non la raccontano giusta. Avvisate #DiMaio che il sistema è lui.… - RaiNews : Primo italiano positivo al #coronavirus, è tra i 56 da Wuhan. Ricoverato allo Spallanzani ? - NicolaPorro : Sul #Frecciarossa deragliato #Repubblica, che dà lezioni di sobrietà, va di toni apocalittici. #Prescrizione,… -