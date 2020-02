Clima, Greenpeace: “Temperature record in Antartide è un segnale d’emergenza” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Le temperature record registrate in queste ore in Antartide sono davvero scioccanti, ma purtroppo non ci sorprendono, dal momento che questa regione si sta riscaldando insieme al resto del Pianeta”. Così Frida Bengtsson, a capo di una spedizione scientifica di Greenpeace in corso nell’Oceano Antartico, commenta quanto rilevato dalla base di ricerca argentina Esperanza. “Per proteggere l’Antartide e altri ecosistemi unici come questo, dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili e sottoscrivere un nuovo trattato globale che permetta di tutelare almeno il 30 per cento dei nostri oceani dagli impatti delle attività umane”, conclude Bengtsson.L'articolo Clima, Greenpeace: “Temperature record in Antartide è un segnale d’emergenza” Meteo Web. meteoweb.eu

