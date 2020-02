Bufere di neve sulle Alpi, fino a 150 cm di neve fresca (Di venerdì 7 febbraio 2020) CRONACHE METEO: nei primi giorni del mese di Febbraio ha soffiato il vento di foehn sul versante meridionale delle Alpi, apportandovi temperature mitissime per la stagione e superiori ai 20°C su molte zone. Non è andata così sui versanti nord Alpini, soprattutto alle quote medio alte, dove è caduta una quantità notevole di neve fresca. Alcune località hanno registrato 75 cm di neve caduta fra il 3 ed il 4 Febbraio, con addirittura punte massime di 210 cm di neve fresca negli ultimi sette giorni. Quasi un metro di neve fresca è caduto nella località austriaca di Mayrhofen, stazione sciistica posta in Tirolo a circa un'ora di macchina da Innbruck, le cui piste da sci partono da 630 metri di altezza per arrivare al ghiacciaio di Hintertux a 3250 metri di altezza. Quantitativi simili sono caduti in Val d'Isere, in Francia, mentre a Crans Montana e a Laax, in Svizzera, ... meteogiornale

