Ascolti Sanremo terza sera: Amadeus registra lo share più alto in 23 anni! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ascolti terza serata Sanremo 2020: Amadeus supera se stesso e registra lo share più alto in 23 anni! Nella serata dei duetti di Sanremo 2020 sono stati numerosissimi gli artisti sul palco, al punto da lasciare spazio alle co-conduttrici Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez lo spazio giusto per qualche sporadica gag con Amadeus tra una parata di esibizioni e l'altra. Gli Ascolti della terza serata di Sanremo 2020 hanno ottenuto uno share del 54,5% con 9,8 milioni di telespettatori in media. Si tratta di un vero e proprio boom di Ascolti per Amadeus, il miglior dato di ascolto per la terza serata del Festival di Sanremo mai registrato dopo l'edizione di 23 anni fa, quella del 1997 presentata da Pippo Baudo, che fece registrare il 55,55% di share e 13.997.000 telespettatori. Numeri davvero incredibili per questo Festival di Sanremo di Amadeus che continua a superare se stesso: