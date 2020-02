Abusi sessuali su bambine, arrestate due mamme (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due mamme sono state arrestate per Abusi sessuali sulle proprie figlie. Il materiale era destinato al padre di una delle vittime. FIRENZE – Violentavano le proprie bambine per poi inviare il materiale pornografico al padre di una delle vittime. Per questo motivo due mamme sono state arrestate con l’accusa di Abusi sessuali sulle figlie. Una vicenda che è stata scoperta dalla Polizia Postale di Firenze anche se i fatti sono avvenuti a Terni e a Reggio Emilia. Un incubo per le ragazzine di età inferiore ai 10 anni che per anni sono state violentate. Il loro incubo ora è finito anche se toccherà ai magistrati ricostruire meglio la dinamica della vicenda. La ricostruzione dell’accaduto L’inchiesta è partita dal padre di una delle bambine. Sul computer dell’uomo la polizia ha trovato la presenza di materiale pedopornografico. Gli accertamenti hanno ... newsmondo

