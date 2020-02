Zingaretti rimprovera Di Maio: "La piazza è un errore, guardi al futuro" (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’annuncio dei 5 stelle si voler scendere in piazza il prossimo 15 febbraio per difendere le misure sui vitalizi dei parlamentari inquieta il Pd. “E’ evidente che giudico questa iniziativa un errore” afferma Nicola Zingaretti ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. “Invito Di Maio a guardare al futuro e casomai a dare un contributo sul come questo Governo ritrova in provvedimenti da mettere in campo insieme una sua prospettiva politica”. Zingaretti chiede “un chiarimento al Movimento 5 stelle, decidete cosa volete fare rispetto a questo governo, altrimenti nessun problema è risolvibile”. Secondo il segretario del Pd, “non è vero che di per sé il Governo non regge”, ma ora “dalle parole si torni a un’etica della responsabilità”. Perché “o si passa ... huffingtonpost

