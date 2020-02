Virus, rischio rinvio per Gp F.1 Cina

rischio per l'epidemia di coronaVirus il Gp di Cina in programma a Shanghai il prossimo 19 aprile, la gara potrebbe essere spostata a fine stagione. Questa possibilità,concreta, viene ora confermata da Ross Brawn, ad della F.1, che precisa:"Lasceremo aperta l'opportunità di vedere se la gara potrà svolgersi nel corso dell'anno". "Stiamo aspettando che il promoter e le autorità cinesi prendano la decisione finale-aggiunge Brawn-.E' una situazione difficile. Penso che tutto diventerà più chiaro nelle prossime 2 settimane".(Di giovedì 6 febbraio 2020) E' a forteper l'epidemia di coronail Gp diin programma a Shanghai il prossimo 19 aprile, la gara potrebbe essere spostata a fine stagione. Questa possibilità,concreta, viene ora confermata da Ross Brawn, ad della F.1, che precisa:"Lasceremo aperta l'opportunità di vedere se la gara potrà svolgersi nel corso dell'anno". "Stiamo aspettando che il promoter e le autorità cinesi prendano la decisione finale-aggiunge Brawn-.E' una situazione difficile. Penso che tutto diventerà più chiaro nelle prossime 2 settimane".(Di giovedì 6 febbraio 2020)

chetempochefa : 'In Italia il rischio è 0. Il virus non circola. Questo non avviene per caso: avviene perché si stanno prendendo de… - TgLa7 : Quanto è grave il rischio di #epidemia? E in Italia? Com'è nato il virus? Risponde in diretta @ilariacapua… - Antonio_Tajani : #coronavirus C’è una grave responsabilità del regime cinese per i ritardi nella denuncia dell’epidemia. Medici mina… -