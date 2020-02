Udinese: il 532 di Gotti è difficile da superare (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’Udinese di Gotti ha una delle fasi difensive migliori del campionato. Il 532 dei bianconeri non è semplice da superare Gotti ha avuto un ottimo impatto all’Udinese. Le sue squadre si distinguono per una fase di non possesso molto prudente e accorta, che copre bene gli spazi. Insomma, un modo di difendere molto italiano, che preferisce aspettare gli avversari nella propria trequarti e chiudere il centro. Nella slide sopra, si vede il tipico 532 dei bianconeri, che si muove all’unisono per impedire ricezioni tra le linee. Anche l’Inter ha avuto difficoltà nel primo tempo: il gol è arrivato soltanto nella ripresa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

