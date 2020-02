Tempesta d’amore trame 9-15 febbraio: Romy ha un collasso (Di giovedì 6 febbraio 2020) Imperdibili le puntate di Tempesta d’amore in onda dal 9 al 15 febbraio su Rai 4. Stando alle anticipazioni, Henry e Jessica avranno modo di passare del tempo insieme. La giovane donna proverà a fare colpo su di lui, ma la serata non andrà come previsto. Intanto, fervono i preparativi per imminenti nozze di Romy e Paul. Lucy vorrebbe fare loro un regalo speciale, ma avrà problemi con la somma di denaro necessaria. Di seguito, tutti gli spoiler della prossima settimana. Tempesta d’amore trame settimanali: la rabbia di Denise Nelle prossime puntate della soap opera tedesca, vedremo Franzi in difficoltà. Mentre sta per andare ad un evento, la sua bici avrà un guasto. Un romantico imprevisto le farà tornare il sorriso, visto che un uomo a cavallo le offrirà un passaggio. Intanto, Denise non riuscirà a perdonare Joshua e odierà sia lui che Annabelle. Intanto, Jessica continua a ... kontrokultura

KontroKulturaa : Tempesta d'amore trame 9-15 febbraio: Romy ha un collasso - - luigi_luigi2 : @Rainbow_Luce Buonasera Lù?? buona Eredità io stasera sgarro cn Tempesta d’amore ?? - nicovitale93 : Quando volevi restare a casa tua a guardare la puntata di Tempesta d'amore su rete4, ma tua nipote ti scassa la min… -