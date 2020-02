Sanremo 2020: Tiziano Ferro lancia l'hashatag virale #Fiorellostattezitto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella seconda serata di Sanremo 2020 Tiziano Ferro ha eseguito un medley di propri successi molto tardi e ha accusato Fiorello per i tempi lunghi, lanciando l'hashtag virale #Fiorellostattezitto Sanremo 2020 fa tendenza sui social, anche grazie a Tiziano Ferro ieri sera che ha lanciato l'hashtag #Fiorellostattezitto, diventato immediatamente virale e rimasto tra i trend su Twitter fino alla mattina. Tra Tiziano Ferro e Fiorello c'è davvero della ruggine? No, assolutamente no, ma lo showman siciliano, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020, ha occupato molto spazio della diretta, tra una gag vestito da Maria De Filippi, balletti, interventi a sorpresa (quello di Djokovic), duetti con i Ricchi e Poveri (praticamente l'unico momento in cui i "fantastici 4" non hanno cantato in playback). Cosa che ha divertito moltissimo ... movieplayer

