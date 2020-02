Sanremo 2020, Amadeus «un passo indietro» a Alketa Vejsiu: «Tentare vuol dire arrivare, a volte» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un festival «straordinario». Nel senso proprio di «fuori dall’ordinario»: per il numero eccezionale di ascoltatori, «che non sono calati neanche nella seconda serata, quando di solito lo fanno», perché anche le storie più delicate – come quella di Gessica Notaro e Paolo Palumbo – «sono state raccontate da una canzone». Per Fiorello che «illumina fortemente Sanremo, come un fratello che mi fa stare tranquillo», dice Amadeus. «Sapere che passa, dietro le quinte, e non sapere quello che farà, per paradosso mi dà una tranquillità pazzesca». LEGGI ANCHEPlay 0:00 / 3:12 Fullscreen A Day with Michael Kors Sanremo 2020: la classifica dei 24 Big alla seconda serata Questa 70esima edizione è tutta un elogio di un direttore artistico che sta dimostrando capace di essere «professionista, più che un divo, con spessore e serietà» (sono parole di Stefano Coletta, ai vertici di ... vanityfair

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -