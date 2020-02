Napoli-Barcellona, domani parte la vendita libera dei biglietti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 25 febbraio il Napoli affronterà il Barcellona allo Stadio San Paolo (ore 21). domani, alle 10, inizierà la vendita libera dei biglietti. E’ chiusa infatti la fase di prelazione per gli abbonati. Sempre da domani alle 10 sarà possibile aderire al progetto Tribuna Young, attraverso il quale il Napoli riserva alle scuole calcio campane accreditate dalla F.I.G.C. la possibilità di portare al San Paolo i propri iscritti con una semplice procedura online. Sul sito ufficiale tutti i dettagli per le vendite. Questi i prezzi dei biglietti, che hanno scatenato non poche polemiche. Tribuna Posillipo € 250,00 Tribuna Nisida € 190,00 Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12) Distinti € 130,00 Curve € 70,00. Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. L'articolo Napoli-Barcellona, domani parte la vendita libera dei biglietti sembra ... ilnapolista

