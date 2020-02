Meloni a Washington nel tempio dei conservatori: «Pronta per il discorso di Trump» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Prima la conferenza internazionale all’Hotel Plaza di Roma davanti ai maggior leader conservatori europei dove Giorgia Meloni ha voluto e che «in Italia la destra siamo noi», poi l’appuntamento a Washington per il National Prayer Breakfast. La leader di Fratelli d’Italia incassa anche il favore dei sondaggi che la vede in crescita nelle preferenze. Nella capitale americana la leader di centrodestra ha partecipato all’annuale appuntamento organizzato dal congresso americano per il primo giovedì di febbraio. Una due giorni fitta di incontri per Meloni invitata all’iper tradizionale National Prayer Breakfast. Un evento inaugurato nel 1953 dall’allora presidente Dwight Eisenhower, e che oggi vede tra i 3.500 invitati, provenienti da oltre 100 Paesi, politici, diplomatici, personalità del mondo della finanza e dell’economia, ma anche leader ... open.online

FratellidItaIia : FdI. Meloni a Washington: Italia può avere Governo che difenda interesse nazionale senza rinunciare a relazioni con… - TizianaFerrario : Vedo #Salvini impegnato a diffondere altro odio.Ora cavalca coronavirus e sparge accuse e paura.Dimostra di non ess… - CSalvinipremier : RT @FratellidItaIia: FdI. Meloni a Washington: Italia può avere Governo che difenda interesse nazionale senza rinunciare a relazioni con il… -