Maltrattavano i bambini in una scuola materna | nei guai 4 maestre sannite

Airola (Bn) – A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Airola (BN), hanno dato esecuzione all'ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, di applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Airola (BN) a carico di quattro donne, due di Airola di anni 44 e 26, una di Bucciano di anni 27 e una 24enne di Sant'Agata de' Goti, raggiunte da gravi indizi di colpevolezza per il reato di maltrattamenti in concorso in quanto, nella qualità di maestre impiegate presso una scuola materna privata di Airola (BN), Maltrattavano abitualmente i bambini frequentanti l'istituto, con ripetuti rimproveri, grida, strattonamenti, schiaffi e punizioni. Il provvedimento in questione trae origini dall'attività di indagine avviata a seguito di una ...

