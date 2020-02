Maltempo, situazione drammatica al Sud per il forte vento di Grecale: un morto, feriti e intossicati [LIVE] (Di giovedì 6 febbraio 2020) situazione drammatica al Sud per il Maltempo che da ieri sta flagellando tutte le Regioni meridionali. Un uomo di circa 65 anni ha perso la vita a Cava de’ Tirreni (Salerno) in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. L’anziano, da quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi via Crispi a piedi quando un pino secolare gli e’ crollato addosso. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’e’ stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava de’ Tirreni. Continua l’ondata di Maltempo che ha investito da ieri, mercoledi’ 5 febbraio, la Puglia con raffiche di forte vento che hanno indotto la Protezione civile pugliese a confermare l’allerta arancione. Scuole chiuse oggi in alcuni comuni del Foggiano: a Monte Sant’Angelo, a Rignano ... meteoweb.eu

