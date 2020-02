Lorella Cuccarini e Alberto Matano battono la D’Urso! Ascolti al 18% (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lorella Cuccarini e Alberto Matano battono Barbara D’Urso: La Vita in Diretta al 18%. Gli Ascolti Gli Ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 5 febbraio 2020, in fascia pomeridiana, hanno visto La Vita in Diretta superare Pomeriggio 5. Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno battuto Barbara D’Urso. Il contenitore pomeridiano del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, sospinto dall’effetto della settantesima edizione del Festival di Sanremo, è cresciuto in share e numero di spettatori. Gli Ascolti de La Vita in Diretta hanno registrato nel programma 2.487.000 telespettatori e il 18% di share, mentre nella presentazione 1.931.000 telespettatori e il 15,82% di share. Numeri da capogiro per Lorella Cuccarini e Alberto Matano che questa settimana stanno presentando le puntate de La Vita in Diretta direttamente da Sanremo, svelando tanti retroscena nel dietro ... lanostratv

xenitix : RT @lorbooboo: ecco a chi toglierei internet e il diritto di parola in tv: -matteo salvini -giorgia meloni -barbara d'urso -giulia de lell… - morphy76 : RT @mariofusco: Sanremo ha definito Roger Waters inutile - lsknkln : @VJimmyV Lorella Cuccarini? -