"L'odio è un'emergenza culturale e civile", dice Luciana Lamorgese (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Un'emergenza culturale e civile. Che mette in discussione le ragioni stesse del nostro stare insieme”, perché “la mancanza di igiene e la progressiva assuefazione all'odio ha già prodotto un effetto esiziale: l'indifferenza. Che è qualcosa di persino peggiore del negazionismo o del riduzionismo. O, se si vuole, ne è la conseguenza”. È il pensiero del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese nell'intervista rilasciata a la Repubblica che prende le mosse dalle lettere di minaccia inviate nei giorni scorsi al fondatore e al direttore del quotidiano di Largo Fochetti, Eugenio Scalfari e Carlo Verdelli. “Un fatto di estrema gravità”, definisce quelle lettere Lamorgese, perché “il gesto, in sé, indica insieme un'emergenza e un fallimento”. Secondo la titolare del dicastero del Viminale “è stato superato l'argine” e “a forza di non far caso alle enormità che ascoltiamo o a quello cui ... agi

repubblica : Lamorgese: “Non si può essere indifferenti. L’odio è un’emergenza” - repubblica : Oggi su Rep: ???? Lamorgese: “Non si può essere indifferenti. L’odio è un’emergenza” [di CARLO BONINI] - repubblica : “Ora per questo governo l’odio è un’emergenza”. - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi… -