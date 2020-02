Lodi, treno deragliato: morti i macchinisti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questa mattina è deragliato il treno Frecciarossa 9595 a Lodi e sono morti i macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. Il traffico è stato sospeso fra Milano e Bologna. Nel devastante impatto della motrice sono morti due ferrovieri Giuseppe Ciccù veva 52 anni ed era di Reggio Calabria, solo pochi mesi fa aveva ricordato sul suo profilo Facebook che la prevenzione è da sempre l’arma migliore per la sicurezza sul lavoro. Nell’incidente sono rimaste ferite altre 27 persone e un addetto alle pulizie del treno ha riportato delle fratture ad una gamba, nessuno è in pericolo di vita. Giuseppe Cicciù era stato rappresentante Rsu della Fit Cisl e si era occupato di sicurezza sul lavoro. Il drammatico incidente è avvenuto all’altezza di Livraga in provincia di Lodi questa mattina intorno ... bigodino

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - emergenzavvf : #Lodi, incidente treno alta velocità. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro, accertata una vittima, segnalato un disper… -