LIVE Cocciaretto-Malygina 6-1, 4-1 Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’azzurra conferma il break con grande autorità! Ipoteca sul match (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio vincente della Malygina. 15-15 Un quindici a testa in questa ripresa. 4-1 Ancoraaaaaa, ace! confermato il break da parte della tennista tricolore 40-0 Ace dell’italiana. 30-0 Ha subito il colpo l’estone che con due errori mette la strada in discesa per l’azzurra. 3-1 VOLA VIA LA Cocciaretto, CHE COGLIE IL break GRAZIE AD UNA SUPER RISPOSTA! 30-40 Palla break per l’azzurra che viene avanti e dal centro del campo infila la rivale con un bel dritto. 30-30 Si riequilibrano le cose. 15-30 Sbaglia Malygina dal fondo. Si apre un’opportunità per l’azzurra. 15-15 Un punto a testa in apertura di questo quarto game del secondo set. 2-1 Sassata dell’azzurra al servizio: non può nulla la sua rivale. Elisabetta Cocciaretto torna avanti 40-30 Il nastro sfavorisce la marchigiana in questo caso, che ... oasport

