Girano film a Santa Lucia, arriva la multa dei vigili: ‘Non avete differenziato i rifiuti’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Polizia Municipale di Napoli ha effettuati una serie di controlli ambientali nel centro storico. Tra i multati, per mancata differenziata o per errato conferimento dei rifiuti, ci sono negozi, attività e semplici cittadini. Sanzionata anche una impresa cinematografica che stava girando le scene per una fiction in via Orsini. fanpage

abbicuradite1 : Raga che bello vedere come girano le scene dei film??. Guardate qui?? - liamisourbatman : avete presente quei film in cui ci sono quei ragazzini delle gang che girano in tuta e cappellino ECCO - avadesordre : #AccaddeOggi nel 1988 muore 85enne il regista ungherese #EmericPressburger dai primi anni '40 codirige i suoi film… -