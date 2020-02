Giornata contro le mutilazioni genitali femminili. È tempo di fare di più (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quando Tabitha aveva 16 anni e stava crescendo nel Kenya rurale, la maggior parte delle sue coetanee aveva già subito mutilazioni genitali femminili – una violazione dei diritti umani per la quale quest’anno sono a rischio 4 milioni di ragazze. Tabitha è rimasta illesa, grazie al supporto dei suoi genitori che, nonostante l’enorme pressione sociale, hanno salvato la loro figlia da questo destino.Oggi, Giornata Internazionale di Tolleranza Zero per le mutilazioni genitali femminili, ci uniamo come ogni giorno a Tabitha e ai giovani nel mondo che lottano per i propri diritti con urgenza ed energia. Stanno coinvolgendo i loro coetanei, famiglie, comunità e governi per chiedere che venga posta fine a questo terribile atto di violenza di genere una volta e per tutte.Anche se negli ultimi 30 anni sono stati compiuti progressi importanti per eliminare la ... huffingtonpost

