Crozza nei panni di Tiziano Ferro si commuove mentre canta a Sanremo. Poi la dura ‘verità’: “Cinque serate, me ne bastava una” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo il grande successo di ascolti della scorsa stagione (l’ultima puntata ha segnato il record di sempre con il 6% di share e oltre 1.4 milioni di spettatori), Maurizio Crozza è pronto a tornare con Fratelli di Crozza da venerdì 28 febbraio in prima serata sul Nove, per analizzare l’attualità politica e sociale del nostro Paese con la sua pungente e inconfondibile satira. In occasione del ritorno del suo one man show, l’artista genovese veste i panni di un esilarante Tiziano Ferro salito sul palco del Festival di Sanremo con troppo cuore. Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV ... ilfattoquotidiano

