Coronavirus | italiani sulla nave ferma in Giappone a rischio contagio

Al momento nessuno dei 35 italiani a bordo della nave Giapponese in quarantena ha contratto il Coronavirus, ma la situazione degli altri passeggeri non è proprio rosea Diamond Princess (Fonte Instagram) Il Coronavirus ogni giorno "regala" delle storie curiose di persone che rischiano di contrarla e che per scongiurare il pericolo vivono delle situazioni paradossali. Un esempio in tal senso negli ultimi giorni, è quello della nave Giapponese Diamond Princess della Carnival Japan che in questo momento si trova in quarantena a largo di Yokohama. A bordo sono state riscontrate 20 persone positive al test relativo all'epidemia che in questo inizio di 2020 sta facendo stragi a livello mondiale. sulla nave sono presenti inoltre 35 italiani di cui 25 sono membri dell'equipaggio. Al momento la Farnesina fa sapere che non sono stati contagiati,

