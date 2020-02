“Ciao Adriano”. Un infarto, si accascia davanti ai suoi amici mentre gioca a calcio. Solo 20 anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tutto è successo domenica su un campo da calcio. Era Pomeriggio e Adriano Nika, un 20enne, era sceso nel campo dell’oratorio Solo per qualche tiro in compagnia degli amici di sempre quando si è sentito male. Immediato l’intervento dei compagni che l’avevano improvvisamente visto accasciarsi al suolo. Hanno chiesto aiuto ai responsabili dell’oratorio che a loro volta hanno fatto intervenire un’ambulanza, mentre hanno cercato di prestargli le prime cure. Anche il sindaco Luca Durighetto, che si trovava poco distante dal campo sportivo per partecipare a un evento, si è recato sul posto per sincerarsi delle condizioni del ragazzo. A Zero Branco è arrivata un’ambulanza e sul campo è atterrato anche l’elicottero del Suem. I sanitari hanno praticato su Adriano le manovre di rianimazione per una decina di minuti. Stabilizzato il quadro clinico, il giovane è stato intubato e trasportato ... caffeinamagazine

