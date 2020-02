AsConAuto - Numeri in crescita per l'associazione dei concessionari e autoriparatori italiani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Continua a crescere il business di AsConAuto, lassociazione che riunisce 23 Consorzi e 931 concessionari auto in Italia (il 60% circa dei punti esistenti): il 2019, infatti, si è chiuso con un volume daffari di oltre i 697 milioni di euro, ovvero il 6,4% in più rispetto all'anno precedente. L'associazione registra un continuo incremento degli aderenti e ha recentemente rinnovato le cariche: a oggi, le sedi operative sono ben 1.760 sedi operative, con magazzini ricambi, 92 marchi rappresentati e 21.351 autoriparatori dislocati in 88 province e 17 regioni.Ricambi originali. Gli associati di AsConAuto lavorano solo con ricambi originali, un settore che ha raggiunto un valore netto per il consorzio superiore ai 5 miliardi di euro. "Garantirsi credibilità, riconoscibilità e crescita costante, in un mercato domestico sempre più competitivo, complesso e impegnativo da interpretare, ... quattroruote

