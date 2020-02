Unisa, il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione incontro Alessio Boni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Venerdì 7 febbraio, alle ore 11:00 presso il Teatro di Ateneo “Filippo Alison”, il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DiSPC) promuove il secondo appuntamento del Ciclo di eventi culturali e di orientamento per gli studenti. Ospite dell’incontro sarà l’attore Alessio Boni, che si racconterà tra Teatro, Cinema e Comunicazione con un focus sul suo ultimo impegno in scena, il “Don Chisciotte”, di cui è regista e attore protagonista. L’evento sarà occasione per approfondire i temi della semiotica del testo e della Comunicazione non verbale, nonché del rapporto tra oralità e scrittura, tra media classici e piattaforme digitali. Il Ciclo di eventi culturali e di orientamento, promosso dal Dipartimento e curato dal prof. ... anteprima24

simona_libera : Il nostro direttore di dipartimento ci racconta perché è così bello studiare da noi... @virgdantonio @DaVelSign… - UniSA_news : Assegnazione tesi CTF Gennaio 2020 - Dipartimento di Farmacia/DIFARMA / Didattica -