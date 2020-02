Tecla Insolia a Sanremo 2020: «Le donne sono forti, non uso i social e ora farò anche l’attrice» | Video (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Non capisco perché devo cantare prima di mezzanotte, tanto mica vado a dormire”, dice Tecla Insolia, che è la nuova proposta più ascoltata nelle radio e questo la pone di diritto come favorita a Sanremo 2020. La 16enne nonostante la straordinaria maturità dimostrata nella conferenza stampa e ai nostri microfoni rifiuta l’etichetta della cantante da battere. Abbiamo avuto modo di intervistarla nel video che vedete in evidenza, mentre a seguire c’è il resoconto del nostro incontro stampa con lei. LEGGI anche > Prima serata a Sanremo 2020: la classifica dopo il debutto del Festival Chi è Tecla Insolia, il colloquio con una finalista di Sanremo Non appena arriva in sala stampa all’Ariston subito salta all’occhio la maglietta di Tecla Insolia con la scritta Pink is the new black, ma non c’entra nulla con la quasi omonima serie che ha spopolato su Netflix: ... giornalettismo

Raiofficialnews : #Sanremo2020, le sfide delle Nuove Proposte del #4febbraio: Eugenio in Via di Gioia – Tecla Insolia Fadi – Leo Gass… - ricordosospeso : RT @GPasqui: Alle 9.30 del 5 febbraio ecco la situa su iTunes 2. Riki 3. Achille Lauro 7. Elodie 22. Tecla Insolia 27. Alberto Urso 28. Dio… - marianna_chp : RT @GPasqui: Alle 9.30 del 5 febbraio ecco la situa su iTunes 2. Riki 3. Achille Lauro 7. Elodie 22. Tecla Insolia 27. Alberto Urso 28. Dio… -