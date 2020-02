Sanremo, si finge il fidanzato di Diletta Leotta e prova a entrare in camera sua (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Messa in archivio la prima serata del Festival di Sanremo, c’è da raccontare una vicenda accaduta nella notte di martedì. Un uomo si sarebbe introdotto nell’hotel Royal di Sanremo e avrebbe dichiarato di essere il fidanzato di Diletta Leotta. Lo stesso sarebbe poi stato portato al Pronto Soccorso per accertamenti. La disavventura di Diletta Leotta All’una di notte di ieri, forse la conduttrice Diletta Leotta era ancora sveglia: per rivedere gli ultimi preparativi prima della grande serata, oppure per l’ansia in vista del monologo che ha dedicato alla nonna. Di certo, però, non si aspettava che in quegli stessi momenti qualcuno avrebbe cercato di introdursi in camera sua.La vicenda è riportata da numerose fonti e tutte concordano sull’avvenimento di base: un uomo si presentato all’Hotel Royal dicendo di essere il fidanzato di Diletta Leotta. Con questo “astuto” stratagemma, ha ... thesocialpost

Nicolino_Berti : Cose su Sanremo che scopro al risveglio: 1) confezionano un monologo della Jebreal per sputtanare Amadeus, che fing… - infoitcultura : Festival Sanremo, si finge fidanzato di Diletta Leotta e prova a entrare in hotel - ItaSportPress : Festival Sanremo, si finge fidanzato di Diletta Leotta e prova a entrare in hotel - -