Sanremo 2020, i numeri su Youtube capovolgono il voto della giuria (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra le mille polemiche nate a seguito della prima serata del Festival di Sanremo 2020 c’è senz’altro quella sul voto della giuria demoscopica, come ogni hanno presa di mira per le sue decisioni sulla classifica parziale della categoria Campioni. Polemiche che vengono ulteriormente rinfocolate dai numeri delle visualizzazioni ottenute su Youtube dai video delle singole esibizioni, che in molti casi offrono uno scenario ben diverso da quello emerso dal voto di martedì 4 febbraio. Sanremo 2020, le visualizzazioni su Youtube Com’è possibile verificare guardando i singoli video su Youtube, o anche solo sfogliando la sezione “tendenze” del popolare social network, possiamo notare come Achille Lauro sbanchi la classifica con ben un milione e mezzo di visualizzazioni in appena 20 ore dalla pubblicazione del video sul canale ufficiale della Rai. Il trapper romano ... notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -