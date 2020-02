Sanremo 2020, Elettra Lamborghini sdogana il twerking all'Ariston (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, Elettra Lamborghini twerka sul palco del Teatro Ariston. La cantante, in gara con il brano Musica (e il resto scompare), ha deciso di tirare fuori l'asso della manica durante la sua prima esibizione al Festival di Sanremo: il twerking. Lei, che dai suoi fan si chiamare twerking Queen (come l'album di esordio pubblicato nel 2019), ha così sdoganato nel sacro tempio della musica italiana uno dei balli più apprezzati dalle star del pop di mezzo mondo.Musica, twerk e il resto scompare!Sanremo 2020, Elettra Lamborghini sdogana il twerking all'Ariston pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 22:24. blogo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -