Rula Jebreal ha ringraziato Selvaggia Lucarelli per l’aiuto nella stesura del monologo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Selvaggia Lucarelli-Rula Jebreal è stato il tandem che ha collaborato alla stesura del discorso contro la violenza sulle donne che, nella serata del 4 febbraio, ha fatto emozionare il teatro Ariston e il pubblico che ha seguito da casa il Festival di Sanremo. Nel corso del suo intervento alla trasmissione radiofonica Circo Massimo, condotta da Massimo Giannini, Rula Jebreal ha affermato che le parole del suo discorso sono state l’opera d’ingegno anche di Selvaggia Lucarelli, più volte vittima di attacchi sessisti, soprattutto via web. LEGGI ANCHE > Rula Jebreal e il suo monologo a Sanremo 2020, tra le lacrime e citando gli uomini per bene Selvaggia Lucarelli-Rula Jebreal, il tandem dietro a un discorso di successo Il concetto è stato ribadito anche da un tweet della stessa giornalista di origini palestinesi, che ha riconosciuto i giusti meriti del suo discorso agli autori ... giornalettismo

lauraboldrini : “Domani chiedetevi come erano vestite le conduttrici di Sanremo, chiedetevi pure come era vestita la Jebreal ma non… - domeniconaso : Rula Jebreal potentissima, bellissima, intensa. Non recita, non ha bisogno di recitare perché ha contenuti, perché ha sostanza. #sanremo2020 - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -