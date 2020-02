Plico sospetto a Zingaretti,è il quinto

Plico contenente "polveri sospette", proveniente dalla Germania e inidirizzato al segretario Zingaretti. Si tratta del quinto episodio nelle ultime due settimane. Sono arrivati altri plichi destinati sempre al segretario, al cui interno c'erano polveri e cristalli sospetti. Provenivano dall'Italia e da diversi Paesi europei. "Nessuna minaccia potrà mai intimorirci e farci fare passi indietro nella nostra volontà di cambiare e rilanciare l'Italia", scrive il Pd.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) E' stato recapitato nella sede nazionale del Pd uncontenente "polveri sospette", proveniente dalla Germania e inidirizzato al segretario. Si tratta delepisodio nelle ultime due settimane. Sono arrivati altri plichi destinati sempre al segretario, al cui interno c'erano polveri e cristalli sospetti. Provenivano dall'Italia e da diversi Paesi europei. "Nessuna minaccia potrà mai intimorirci e farci fare passi indietro nella nostra volontà di cambiare e rilanciare l'Italia", scrive il Pd.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

