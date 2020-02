Microsoft lancia le nuove Xbox Game Pass Quest (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo l'ultima fase delle Xbox Game Pass Quest terminate il 19 dicembre, Microsoft ha ora annunciato la prossima iterazione del programma. Questa volta, ci sono circa 90 missioni che i giocatori possono sbloccare, guadagnando punti in cambio. Questi punti possono quindi essere spesi tramite il programma Microsoft Rewards.Proprio come l'ultima volta, ci sono alcuni tipi diversi di missioni, tra cui missioni giornaliere, settimanali e mensili, nonché alcune esclusive per chi utilizza Xbox Game Pass Ultimate. Alcune delle missioni hanno come target tutti i giochi Game Pass, ma alcune sono ancora dedicate a titoli specifici, incoraggiando gli utenti a provare cose diverse.Ci sono Missioni giornaliere con cui guadagnare 15 punti giocando a qualsiasi titolo Game Pass su Xbox o accedendo all'app Xbox Game Pass sul telefono. Potete anche ottenere 50 punti per sbloccare un obiettivo in qualsiasi ... eurogamer

