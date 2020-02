Luciana Littizzetto, foto sulla sedia a rotelle: i fan preoccupati per le sue condizioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Luciana Littizzetto qualche mese fa ha avuto una brutta caduta che le ha provocato una doppia frattura la ginocchio. Inconveniente che l’ha portata anche ad avere un piccolo intervento chirurgico, per fortuna perfettamente riuscito. (Continua dopo la foto) Luciana Littizzetto, le sue condizioni oggi La comica, spalla di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, al momento è ancora bloccata e non ha ripreso in pieno la sua autonomia. Recentemente ha pubblicato una foto che ha particolarmente fatto preoccupare i fan e sono stati moltissimi i commenti lasciati a margine dello scatto. Lucianina, così come è stata ribattezzata dai suoi fan, appare su una sedie a rotelle. Per fortuna è tutto ok: deve solo stare a riposo per poter riprendersi al meglio. (Continua dopo la foto) View this post on Instagram Grazie a questa piccola avvisaglia di apocalisse ... kontrokultura

