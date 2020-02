La canzone di Levante a Sanremo: Tiki Tiki è un amuleto e Bom Bom è il bene (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra i nomi dei 24 artisti presenti sul palco di Sanremo c'è anche quello di Levante. La cantautrice siciliana, per la priva volta al Festival della canzone italiana, si presenta con il singolo "Tikibombom", un brano in cui analizza l'importanza della diversità, della capacità degli individui di non seguire il branco e di convivere con le loro differenze. In particolare, la canzone ha un titolo composto: Tiki Tiki è un amuleto e Bom Bom è il bene. fanpage

zuccherodilana : @TvTalk_Rai Levante perché mi incuriosisce il tema della sua canzone. Poi i Pinguini - asbrindi : ma perché ieri nessuno mi ha detto che Diodato è l'ex di levante? Perché al concerto cantò una canzone scritta per… - rosestobecky : RT @Iperborea_: Scaletta (del mio umore) di questa sera: Pelù - concentrazione da prima canzone Elettra - twerk sul divano, PIANTI TRASH… -