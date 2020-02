Infortunio Bernardeschi, tegola per Sarri: i tempi di recupero (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Infortunio Bernardeschi- Come evidenziato dal comunicato ufficiale della Juventus, Federico Bernardeschi ha riportato un leggero Infortunio nell’ultima seduta di allenamento. Un piccolo affaticamento muscolare che potrebbe spingere il centrocampista ad un stop di circ una settimana, escludendolo dalla prossima sfida contro il Verona. L’ex viola potrebbe tornare a disposizione nel giro di 7-10 giorni. Infortunio Bernardeschi, il comunicato ufficiale della Juventus Ecco il comunicato della Juventus: ““Bernardeschi è stato sottoposto, presso il JMedical, a risonanza magnetica che ha evidenziato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. Pertanto la sua disponibilità verrà valutata giorno per giorno” Leggi anche: Mercato Juventus, asse caldo col Barça: sul piatto tre calciatori, i dettagli Notizie positive per quel che riguarda Chiellini. Il ... juvedipendenza

