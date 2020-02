Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da un tir: muore a 20 anni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Aveva solo 20 anni il giovane operaio rimasto schiacciato da un tir a Tavazzano: l’Incidente sul lavoro si è verificato nella serata di martedì 4 febbraio. Il mezzo pesante stava effettuando una manovra da quanto si apprende, mentre il giovane stava lavorando nell’azienda di via Orecchia. Alla guida del mezzo, inoltre, c’era il padre del giovane operaio. Una tragedia che ha scosso l’intero abitato di Tavazzano, in provincia di Lodi. Tavazzano, operaio schiacciato da un tir Tragedia a Tavazzano, in provincia di Lodi: un operaio di un’azienda logistica di via Orecchia è rimasto schiacciato da un tir. Mentre il mezzo era in manovra, infatti, il giovane avrebbe forse commesso qualche errore, rimanendo intrappolato nel mezzo pesante. Il ragazzo di 20 anni di nazionalità indiana è morto sul colpo. Una tragedia per suo padre che si trovava alla guida di quel tir ... notizie

