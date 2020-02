Georgina Rodriguez chi è | carriera | vita privata della modella (Di giovedì 6 febbraio 2020) Modella ed ex ballerina, scopriamo chi è Georgina Rodriguez, famosa soprattutto per essere la madre dell’ultima figlia di Cristiano Ronaldo Nata il 27 gennaio 1994 a Buenos Aires, in Argentina, trascorre un’infanzia piuttosto difficile. Il padre, allenatore di calcio, si allontana dalla famiglia per un periodo e al suo ritorno decide di trasferirsi in Spagna. … L'articolo Georgina Rodriguez chi è carriera vita privata della modella proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

sportli26181512 : Georgina Rodriguez festa a sorpresa e auto in regalo a Cristiano Ronaldo: L'attaccante portoghese della Juventus og… - VENTU1997 : Domani c'è Georgina Rodriguez #Festivaldisanremo2020 - VanityTouch : RT @fanpage: #Festivaldisanremo2020, giovedì sera sarà la volta di Georgina Rodriguez, ci sarà anche #CristianoRonaldo? -