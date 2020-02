Festival di Sanremo 2020, Levante a FqMagazine: “Avrò un abito bellissimo, non posso rischiare di stonare, muovermi…” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Levante debutta sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo, coronando un sogno che aveva sin da piccola. La canzone scelta è “Tikibombom”, non un vero e proprio pezzo sanremese d’amore, quanto “un canto d’inclusione, un canto per gente libera”. Il brano fa parte del repack di “Magmamemoria” che comprende 31 brani in un doppio cd, il brano in gara, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante il suo concerto al MediolanumForum di Assago (Milano). “Tikibombom” è un inno alla rivoluzione? È un invito ad una maggiore sensibilità, non è realmente un brano sulla discriminazione o sull’omosessualità, è un brano più ampio. Si racconta di un animale stanco, che forse sono io, una persona che si sente molto sola, a volte anche fuori dal tempo. Parlo anche di una società che chiede all’uomo di essere maschio, mentre dalla donna non si sa cosa si vuole. C’è ... ilfattoquotidiano

